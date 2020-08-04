Минск, , 11:15 — REGNUM Плановые сборы военнообязанных в Витебской области Белоруссии пройдут 11 августа, заявила официальный представитель министерства обороны республики Наталья Гаврусик.

По её словам, подготовка резерва на военных сборах в Белоруссии проходит непрерывно, и военнообязанные призываются на сборы разной продолжительности.

Ранее некоторые телеграм-каналы сообщили, что жители Витебской области получили повестки от военкоматов. Военнообязанные должны явиться в пункты сбора 10 августа, продолжительность сборов — 25 дней, говорится в сообщениях.

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