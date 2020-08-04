Тулон, Франция, , 11:10 — REGNUM Находясь в отпуске в форте Брегансон, президент Франции Эммануэль Макрон отправится с визитом в Тулон 4 августа 2020 года, сообщает Le Figaro.

Ожидается, что президент встретится с профессионалами в области личной помощи и с людьми, пользующимися этими услугами.

«В контексте кризиса в области здравоохранения и сильной жары, которую мы испытываем, президент поприветствует социальных работников наряду с уязвимыми группами людей», — говорится в заявлении Елисейского дворца, официальной резиденции президента Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным главного управления здравоохранения Франции, в стране увеличилось число людей, госпитализированных с COVID-19.

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