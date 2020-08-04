Джакарта, , 10:59 — REGNUM Спикер парламента Индонезии Пуан Махарани выразила надежду, что сотрудничество между Индонезией и Турцией в области создания вакцины от COVID-19 в скором времени будет реализовано, сообщает Antara.

«Я слышала, что министр исследований и технологий Индонезии обсуждал с министром технологий и промышленности Турции разработку препаратов и вакцины от COVID-19. Надеемся, что это сотрудничество будет успешным, и мы получим преимущества в ближайшем будущем», — заявила Пуан Махарани в Джакарте 4 августа 2020 года.

Известно, что лидеры парламентов Индонезии и Турции провели телефонный разговор 3 августа 2020 года во второй половине дня.

По словам Пуан Махарани, переговоры проходили в контексте празднования 70-летия индонезийско-турецких дипломатических отношений.

Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп высоко оценил тесные дружеские отношения с Индонезией.

По его словам, Турция готова оказать помощь в борьбе с пандемией, включая предоставление необходимого медицинского оборудования и лекарств.

«В будущем необходимо укреплять сотрудничество между Индонезией и Турцией в различных областях», — заявил Мустафа Шентоп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо передал свои поздравления главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю мусульманского праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам).

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