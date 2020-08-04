Минск, , 10:59 — REGNUM Географию дружественных Белоруссии стран нужно расширить в условиях глобальных геополитических потрясений, об этом говорится в предвыборной программе белорусского президента Александра Лукашенко, опубликованной 4 августа в государственной газете «Звезда».

Лукашенко подчеркнул, что приложит все усилия для того, чтобы различия внешней политики не отражались на дружбе народов, которые живут «бок о бок на этой земле в сердце Европы».

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Он намерен действовать таким образом, чтобы «география наших дружественных стран расширилась». Лукашенко добавил, что «миролюбивая дипломатия» останется для белорусского народа гарантией безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, Лукашенко баллотируется на шестой президентский срок. Выборы главы государства назначены на 9 августа, в них участвуют ещё четыре кандидата.

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