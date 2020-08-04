Москва, , 10:48 — REGNUM Госдума приняла все необходимые законы для обеспечения безопасности хранения персональных данных, но законы должны работать в связке с правоохранительной системой, считает депутат нижней палаты парламента Федот Тумусов («Справедливая Россия»).

«Мы в Думе приняли все необходимые законы, чтобы обеспечивать безопасность граждан, но они должны работать в связке с правоохранительной системой. А та буксует. Неудивительно: эти преступления расследовать куда труднее, чем «обычные», на них много «палок» не заработаешь. И что делать с этим — нужно думать, как заставить силовиков охранять наши данные, обеспечивая тем самым нашу безопасность», — рассуждает Тумусов в ТГ-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, в интернете появились предложения о продаже паспортных данных граждан РФ, которые принимали участие в электронном голосовании по поправкам к Конституции РФ. Накануне сообщалось о торговле базой автовладельцев.

«Подобные скандалы сотрясают страну постоянно. Но я не помню, чтобы людей, выкладывающих такие базы в более-менее общий доступ, публично наказывали. А без этого теряется любое доверие к электронным сервисам, которые тем не менее необходимы», — указал Тумусов.

На одном из форумов даркнета выставлено около 1,1 млн номеров и серий паспортов избирателей. Каждая позиция оценивается в $1,5, пишет «Коммерсантъ».

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