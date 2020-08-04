Москва, , 10:38 — REGNUM В плохом качестве дорог виновато не только недофинансирование, но и воровство, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

"Нехватка федерального финансирования — лишь одна из причин плохого состояния дорог в регионах. Другая немаловажная причина — воровство денег на местах», — отметил Журавлёв в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, Счетная палата (СП) предложила правительству РФ пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автодорог федерального значения, говорится в сообщении СП по итогам проверки использования бюджетных средств на содержание дорог за 2018−2019 годы. Счетная палата также предложила Минтрансу совместно с Росавтодором нормативно закрепить критерии отнесения дорог к соответствующему уровню содержания и методики распределения бюджетных средств на содержание автодорог.