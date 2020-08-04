Киев, , 10:42 — REGNUM Депутаты городского совета Тернополя выступили с требованием отставки действующего правительства Украины, сообщают местные СМИ сегодня, 4 августа.

Согласно источнику, депутаты настаивают на отставке кабмина из-за «невыполнения обязанностей».

Вместе с тем депутаты требуют от правительства перевести Тернополь в «оранжевую зону» заболеваемости.

Горсовет Тернополя также в очередной раз подтвердил, что отказывается остановить общественный транспорт и закрывать заведения, хотя власти населенного пункта из т.н. «красной зоны» по коронавирусу должны действовать именно так.

Заявляется, что все предприниматели могут продолжать свою работу в прежнем режиме, а на каждый составленный протокол полиции им обеспечат юридическое сопровождение для обжалования в суде.

ИА REGNUM напоминает, что 1 августа правительство Украины начало использовать новую схему введения карантинных ограничений, разделив все населенные пункты страны на четыре зоны в зависимости от ситуации с коронавирусом. При этом областные центры Луцк и Тернополь попали в «красную зону» и должны были вернуть максимально жесткие карантинные ограничения.

3 августа горсоветы этих населенных пунктов официально проголосовали за то, чтобы не подчиняться решению правительства Украины.

В ответ президент Зеленский поручил правительству наладить «четкую коммуникацию с регионами» о новых условиях карантина и делении на зоны.