Пекин, , 10:34 — REGNUM Китай готов отреагировать на любые действия Вашингтона из-за ситуации с американскими визами журналистам КНР. Об этом заявил главный редактор китайского государственного издания «Хуаньцю шибао» Ху Сицзинь.

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«Насколько мне известно, учитывая, что американская сторона до сих пор не продлила визы китайским журналистам, китайская сторона подготовилась к худшему сценарию, что все китайские журналисты должны будут покинуть США», — написал Ху Сицзинь в Twitter.

В этом случае, добавил главред, Китай примет жесткие ответные меры.

«Если это произойдёт, китайская сторона нанесет ответный удар, в том числе по американским журналистам, базирующимся в Гонконге», — сказал Сицзинь.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года Китай выслал из страны трёх американских журналистов. К депортации китайские власти прибегли после публикации изданием The Journal материала о коронавирусе, заголовок которого являлся оскорблением для китайского народа.

В тоже время власти США приняли решение об ужесточении правил работы для китайских государственных СМИ на территории США. В их числе — информационное агентство «Синьхуа», Глобальная телевизионная сеть Китая (CGTN), Международное радио Китая, China Daily Distribution Corp. и Hai Tian Development USA. Все они были признаны Вашингтоном в качестве «иностранных миссий».