Берлин, , 10:36 — REGNUM Правительство Германии надеется, что США не станут, несмотря на угрозы, вводить санкции против участвующих в проекте газопровода «Северный поток — 2» (СП-2), и выражает готовность к проведению переговоров по данному вопросу. Об этом 4 августа заявил министр экономики и энергетики страны Петер Альтмайер в интервью агентству DPA.

«Мы по-прежнему надеемся на то, что дело не дойдет до этих санкций. Мы в любое время готовы к переговорам, чтобы не допустить эскалации (ситуации со строительством СП-2)», — заявил министр.

Также он указал, что у американской стороны нет причин для того, чтобы принимать санкции в отношении участников СП-2, так как транзит газа через Украину обеспечен, а в северной части ФРГ идет строительство терминалов для сжиженного природного газа из США, что позволит диверсифицировать поставки голубого топлива.

«В остальном я надеюсь и ожидаю, что все стороны будут придерживаться норм международного права», — отметил Альтмайер.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее американский сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что участники строительства газопровода СП-2 должны понимать, что им грозят катастрофические последствия, а власти США должны подтвердить своё намерение ввести против них «любые необходимые санкции».