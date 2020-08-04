Нью-Дели, , 10:25 — REGNUM Индия не может рассчитывать на Россию в наращивании собственного оборонного потенциала. Об этом пишет политик Мохамед Зеешан в своей статье «Индия больше не может рассчитывать на сотрудничество в сфере обороны с Россией» в издании The Diplomat.

Автор считает, что любые попытки Дели на развитие конфликта интересов между Москвой и Пекином обречены на провал. Приводится исторический пример с расколом между СССР и Китаем в 1970 году.

Однако, считает Зеешан, Россия и КНР сегодня не конкурируют в идеологической сфере, тогда как конфликт в 70-х годах удалось создать благодаря такой конкуренции.

Автор статьи отмечает, что Индия продолжает покупать вооружение в России, но перед Дели стоит стратегическая задача — создать собственный оборонный потенциал. Зеешан считает, что Китай будет против такой перспективы и Россия не сможет помочь Индии в этом вопросе.

Как сообщало ИА REGNUM 3 августа, командование сухопутных сил Индии настаивает на полном и скорейшем отведении войск Китая от линии контроля в Восточном Ладакхе.

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