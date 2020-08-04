Москва, , 10:24 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов сожалеет, что в апреле МВД отвергло предложение депортировать из России трудовых мигрантов на фоне пандемии коронавируса, и предлагает вариант решения проблемы.

«Из-за пандемии коронавируса сотни тысяч мигрантов потеряли работу — почти каждый второй. Улететь на родину они не могут. Тут даже непрофессионалу понятно, что это самые «благоприятные» условия для роста криминала», — отметил Миронов в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля 2020 года Миронов направил депутатские запросы в профильные министерства с требованием максимально чётко следить за иностранными гражданами, которые потеряли работу.

«Можно было бы подумать и о депортации, но в МВД сразу отвергли идею. Думаю, что зря», — рассуждает парламентарий.

«У нас сейчас огромная безработица, миллионы людей остались без работы. Зачем нам вообще мигранты? Нашим людям негде работать. Поэтому впору думать не о мигрантах, а о гражданах своей страны. И прежде всего об их безопасности!» — призывает Миронов.

Миронов в апреле обратил внимание на то, что и до эпидемии мигранты не были охвачены системой ОМС, меднаблюдения. При этом, указал депутат, это проблема не только России, она есть и в Евросоюзе, и США, но сейчас на нее должны обратить особое внимание и федеральные, и региональные власти.

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