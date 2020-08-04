Джакарта, , 10:20 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что цифровая трансформация в стране уступает другим государствам в регионе Юго-Восточной Азии, сообщает Kompas.

Глава государства сослался на результаты опроса института управления и развития (IMD), который показал, что Индонезия находится на 56 месте из 63 стран.

«Обзор международной конкурентоспособности цифровых технологий IMD в 2019 году показывает, что наша страна по-прежнему занимает 56 место. Действительно, мы находимся на очень низкой позиции, ниже, чем наши соседние страны», — заявил Джоко Видодо.

Известно, что Таиланд занимает 40-ю позицию, Малайзия — 26-ю, а Сингапур второе место.

По этой причине правительство Индонезии расширит сеть цифровой инфраструктуры по всей стране, чтобы наверстать упущенное.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезиизаявил, что стране понадобятся девять миллионов специалистов в сфере цифровых технологий в ближайшие 15 лет, чтобы осуществить цифровую трансформацию.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезии понадобятся девять млн специалистов в сфере цифровых технологий