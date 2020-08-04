Ярославль, , 10:02 — REGNUM Мэр Ярославля Владимир Волков ушел в отпуск, переложив исполнение своих обязанностей на двух заместителей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на источник в мэрии.

Елена Новик City-yaroslavl.ru

До 5 августа исполнять обязанности мэра Ярославля будет заместитель мэра по социальной политике Елена Новик, сегодня она провела традиционное еженедельное общегородское совещание.

С 6 августа исполняющим обязанности мэра Ярославля будет зам мэра по экономическим вопросам Илья Мотовилов. Отпуск Владимира Волкова продлится две недели.

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