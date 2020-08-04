Вашингтон, , 09:54 — REGNUM Решение властей Соединенных Штатов отправить войска на Ближний Восток является величайшей ошибкой в истории страны, заявил президент США Дональд Трамп.

«Решение отправить войска на Ближний Восток и втягиваться в конфликты на Ближнем Востоке было величайшей ошибкой в истории нашей страны», — сказал Трамп в интервью порталу Axios.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале после подписания мирного соглашения между США и «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дональд Трамп заявил, что вывод американских войск из Афганистана начнется «незамедлительно».

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