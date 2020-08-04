Минск, , 09:53 — REGNUM В конституцию Белоруссии необходимо внести изменения. Для этого в республике в ближайшие пять следует провести референдум. Такое предложение содержится в предвыборной программе президента Белоруссии Александра Лукашенко, опубликованной 4 августа в газете «Звязда».

Белорусский лидер подчеркнул, что жители республики «готовы брать на себя ответственность за судьбу страны», призвав при этом делать всё по закону.

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«Не на улицах и площадях, а через правовые отношения», — отметил глава государства.

Он также добавил, что во время всенародного обсуждения граждане Белоруссии «определят свои права, свободы и обязанности, а также полномочия органов государственной власти».

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Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. С сегодняшнего дня, 4 августа, в республике стартовало досрочное голосование, которое будет проходить включительно до 8 августа.

Для участия в выборах зарегистрированы пять кандидатов. Конкуренцию действующему главе государства Алексанру Лукашенко составят экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая, сопредседатель движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, председатель «Белорусской социал-демократической Грамады» Сергей Черечень, а также Светлана Тихановская.