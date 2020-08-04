Сухум, , 09:55 — REGNUM Призывы закрыть границу Абхазии с Россией для защиты населения от коронавируса, распространенные представителями абхазского минздрава, были сделаны в обход главы этого ведомства в результате превышения чиновниками своих полномочий. Об этом 3 августа рассказал премьер-министр Абхазии Александр Анкваб в интервью ИА «Апсныпресс».

2 августа ряд членов оперативного штаба провели экстренное совещание. На нем были сделаны заявления, что большой поток туристов приведет к росту в Абхазии заболевших COVID-19 и система здравоохранения с этим не справится. Были также призывы ввести ограничения на российско-абхазской границе. Анкваб заявил, что ему об этом совещании стало известно из СМИ.

«Министр здравоохранения, возглавляющий оперативный штаб, был поставлен в известность о данном собрании в уведомительном порядке. Таким образом, отдельные руководители превысили свои должностные полномочия», — сказал премьер-министр.

Он отметил, что механизм взаимодействия с российской стороной, в случае выявления носителей коронавируса среди туристов, разработан. Анкваб также рекомендовал всем, кто боится обострения ситуации в республике, уволиться.

«Остается рекомендовать должностным лицам системы здравоохранения республики, испытывающим панические настроения, незамедлительно подать в отставку», — заявил глава правительства.

Напомним, за 1 и 2 августа, когда открыли границу между Абхазией и Россией, ее пересекли более 30 тысяч человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Границу России и Абхазии за два дня пересекли более 30 тыс. человек