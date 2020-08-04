Нью-Йорк, США, , 09:54 — REGNUM Северная Корея, вероятно, не прекратила развивать ядерное оружие и смогла разработать новые ядерные устройства для боеголовок баллистических ракет. Об этом говорится в закрытом докладе независимых экспертов для комитета по контролю за соблюдением санкций в отношении КНДР при Совете Безопасности ООН, передаёт агентство Reuters.

В документе говорится, что КНДР продолжает свою ядерную программу, включая производство высокообогащенного урана и строительство экспериментального легководного реактора. Одна из стран, входящих в ООН, полагает, что производство ядерного оружия в Северной Корее не прекращено.

Некоторые страны ООН считают, что последние шесть ядерных испытаний позволили КНДР разработать миниатюрные ядерные устройства, которыми можно оснастить боеголовки баллистических ракет. Эту технологию Пхеньян продолжить развивать.

Отмечается, что в докладе нет указания на страны, утверждающие это.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за разработки Пхеньяном баллистических ракет и ядерного оружия на КНДР наложены наиболее строгие на сегодняшний день санкции.

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