Ставрополь, , 09:43 — REGNUM Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров вернул на государственную службу своего бывшего полпреда на Кавказских Минеральных Водах Константина Шишманиди, которого ранее уволил за хамство. Он назначен исполняющим обязанности руководителя региональной тарифной комиссии, сообщили ИА REGNUM 4 августа в пресс-службе губернатора.

Напомним, в апреле 2018 года Шишманиди был назначен представителем главы Ставрополья в Минераловодском горокруге, Лермонтове и Пятигорске. Однако в ноябре 2019 года он был уволен за грубое общение с жительницей Лермонтова, которая пришла на прием к чиновнику.

Комментируя ситуацию на своей странице в Instagram, глава Ставрополья тогда подчеркнул, что ни один чиновник не имеет право вести себя по-хамски. Владимиров отметил, что самообладание для представителей органов власти должно быть в приоритете при любых обстоятельствах.

По данным местных СМИ, предыдущий руководитель тарифной комиссии Ставропольского края Сергей Губский перешел на другую работу.

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