Вашингтон, , 09:24 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не получал докладов о якобы снабжении афганских боевиков оружием со стороны России. Об этом он заявил в интервью порталу Axios.

По словам журналиста издания, американским спецслужбам «хорошо известно», что радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) якобы получает от Москвы оружие и деньги.

«Я слышал такое, но опять же — эта [информация] никогда не поступала мне на стол», — заявил в ответ американский лидер.

Отвечая на вопрос о том, нужно ли затронуть эту тему в диалоге с РФ, Трамп напомнил, что США в афганском конфликте 1979−1989 годов сами поставляли боевикам оружие. Тогда боевики действовали против советских войск.

О поставках российского оружия афганским боевикам заявил в начале июля госсекретарь США Майк Помпео, он утверждал, что это продолжается десять лет. В МИД России заявили, что оружие поставлялось только законному правительству Афганистана.

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