Горно-Алтайск, , 09:16 — REGNUM Новым руководителем отдела Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Алтай (ОФСИН) назначен полковник внутренней службы Иван Яковлев. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Согласно официальным данным, Яковлев — уроженец Горно-Алтайска. В уголовно-исполнительной системе с 2001 года — он проходил службу на разных должностях среднего и старшего начальствующего состава в учрежденияхуголовно-исполнительной системы Алтая и Кемеровской области.

Отметим, что до назначения Иван Яковлев замещал должность начальника управления собственной безопасности ГУФСИН России по Кузбассу.