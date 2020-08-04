Таллин, , 09:11 — REGNUM Об ухудшении ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Эстонии сообщил глава правительства республики Юри Ратас. Соответствующая запись 4 августа обнародована на странице политика в соцсети Facebook.

«По состоянию на прошлую пятницу уровень заболеваемости в Эстонии составлял 2,6, тогда как месяц назад он был 1,0», — написал Ратас.

Также он уточнил, что за минувшую неделю в стране было выявлено 43 новых случая заражения SARS-CoV-2, 24 из которых — в Тартуском уезде.

Кроме этого, эстонский премьер-министр призвал всех быть бдительными и внимательными к ситуации с коронавирусом, так как вирус никуда не исчез, а разработки вакцины против него только ещё ведутся.

«Накопленный опыт подтверждает, что лучший способ избежать заражения и распространения инфекции — это ежедневное поведение: неустанные бдительность и соблюдение антивирусных правил», — подчеркнул Ратас.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время на территории Эстонии общее число выявленных случаев заражения коронавирусом составляет 2080, при 63 летальных исходах от COVID-19 и 1935 вылечившихся от нового заболевания.