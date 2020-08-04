Донецк, 4 августа 2020, 09:08 — REGNUM Украинская сторона блокирует работу механизма контроля и поддержания перемирия в Донбассе. Об этом сообщили 4 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Перемирие, объявленное 27 июля, должно иметь механизм контроля над действиями сторон конфликта.
Представители ДНР в СЦКК не могут связаться с представителями украинской стороны, поскольку ранее предоставленные ими номера не отвечают, а сообщения игнорируются.
Напомним, 27 июля 2020 года в Донбассе было объявлено очередное перемирие, которое не без единичных нарушений действует уже около недели.
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