Донецк, , 09:08 — REGNUM Украинская сторона блокирует работу механизма контроля и поддержания перемирия в Донбассе. Об этом сообщили 4 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Перемирие, объявленное 27 июля, должно иметь механизм контроля над действиями сторон конфликта.

«Стороны обменялись контактами лиц, уполномоченных выступать в роли участников координационного механизма, и согласовали схему взаимодействия, украинская сторона блокирует реализацию механизма на практике», — сказано в сообщении.

Представители ДНР в СЦКК не могут связаться с представителями украинской стороны, поскольку ранее предоставленные ими номера не отвечают, а сообщения игнорируются.

«Призываем украинскую сторону возобновить оперативную связь и взаимодействие, так как отсутствие таковых может привести к непоправимым последствиям, в том числе к возобновлению эскалации», — предупредили представители ДНР в СЦКК.

Напомним, 27 июля 2020 года в Донбассе было объявлено очередное перемирие, которое не без единичных нарушений действует уже около недели.

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