Пекин, , 09:01 — REGNUM Китай решил приостановить договоры на экстрадицию и юридическую помощь, заключенные между Гонконгом и Новой Зеландией, сообщили 3 августа в Министерстве иностранных дел Китая.

По словам пресс-секретаря министерства Ван Вэньбиня, произнесенным во время пресс-брифинга в Пекине, Новая Зеландия под предлогом принятия Китаем закона о защите национальной безопасности в Гонконге, в одностороннем порядке приостановила соглашение о выдаче беглых преступников, заключенное ранее с Гонконгом.

По словам Вана, данный шаг Новой Зеландии политизирован и является вопиющим вмешательством во внутренние дела Гонконга и Китая, а также нарушением международного права, а также базовых норм разрешения международных вопросов.

Данный шаг Новой Зеландии также повредил фундамент юридического сотрудничества с Гонконгом и является отклонением от целей юридического сотрудничества.

В связи с этим китайская сторона приняла решение приостановить соглашение о выдаче беглых преступников и соглашение о двусторонней юридической помощи по уголовным вопросам между Гонконгом и Новой Зеландией.