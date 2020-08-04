Сеул, , 08:59 — REGNUM Южная Корея должна сохранять военный союз с Соединёнными Штатами. Необходимость в этом видит подавляющее большинство жителей Республики Корея. Как показал опрос, проведённый по заказу южнокорейского фонда международных обменов, такого мнения придерживаются 90% респондентов.

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Полностью в приверженности США обещанию защищать Республику Корея уверены 82% опрошенных, пишет ТАСС. 64% респондентов считают альянс взаимовыгодным, а 74% выступают за долгосрочное размещение войск США в Южной Корее.

Добавим, что участие в опросе, который проводился с 23 по 25 июня, приняла одна тысяча граждан Южной Кореи.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что альянс Южной Кореи и США жизненно необходим для мира и стабильности как в Азии, так и во всем мире. Американский лидер подчеркнул, что американские военные с гордостью служат бок о бок с коллегами из Южной Кореи.

Как заверил официальный представитель министерства национальной обороны Южной Кореи полковник Мун Хон Сик, Республика Корея и США одинаково понимают важность для региона размещения на территории азиатских стран американских вооруженных сил «для сохранения мира и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии».

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