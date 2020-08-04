Вашингтон, , 09:06 — REGNUM Самоубийство финансиста Джеффри Эпштейна, помещённого в тюрьму после обвинений в сексуальных преступлениях, не является неоспоримым фактом. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью порталу Axios.

Ранее Трамп пожелал «всего хорошего» предполагаемой сообщнице Эпштейна Гилейн Максвелл. По версии следствия, подруга помогала финансисту находить девушек и склоняла их к сексуальной связи с людьми из его круга. Объясняя своё пожелание Максвелл, Трамп отметил, что вину женщины ещё предстоит доказать.

«Её любовник умер в тюрьме, люди до сих пор пытаются понять, как это случилось. Было ли это убийство или самоубийство?» — отметил глава США.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года Эпштейна задержали по обвинению в секс-торговле несовершеннолетними. В августе его нашли мёртвым в тюремной камере, следствие заключило, что он покончил с собой.

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