Вашингтон, , 08:43 — REGNUM Руководство США должно немедленно согласиться на продление договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), считает сенатор-демократ от штата Калифорния Дайэнн Файнстайн. Её письмо опубликовано газетой The New York Times.

Сенатор отметила, что США и Россия владеют 90% мирового ядерного арсенала, и прекращение действия ДСНВ не будет способствовать нераспространению таких вооружений. Для контроля над вооружениями договор «жизненно важен», подчеркнула она.

США должны продлить договор, одновременно начав многосторонние консультации с другими ядерными державами, в том числе с Китаем. В будущем возможны другие соглашения, но продлить ДСНВ нужно незамедлительно, заявила Файнстайн.

Как сообщало ИА REGNUM, подписанный в 2010 году российско-американский Договор о СНВ истекает в 2021 году. Россия призвает США не затягивать с продлением договора.

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