Вашингтон, , 08:34 — REGNUM Участники строительства газопровода «Северный поток — 2» должны понимать, что им грозят катастрофические последствия, а власти США должны подтвердить своё намерение ввести против них «любые необходимые санкции», заявил американский сенатор-республиканец Тед Круз. Об этом сообщает 4 августа RT.

Круз призвал госсекретаря США Майка Помпео «однозначно подтвердить», что Белый дом воспрепятствует завершению проекта вводом сколь угодно строгих санкций. По словам сенатора, «русские» дезинформируют участников проекта, убеждая их, что предложение о санкциях принято не будет.

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Однако закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» дает руководству США полномочия предельно ясно предупредить участников строительства, что «последствия этого будут катастрофическими и делать этого не стоит», отметил Круз.

Успешное завершение проекта «Северный поток — 2» означает «серьёзный ущерб» для экономических интересов и национальной безопасности США и Европы, подчеркнул сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее поправки об усилении санкций против «Северного потока — 2», включенные в проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, одобрила Палата представителей Конгресса США.

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