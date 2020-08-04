Минск, , 08:26 — REGNUM Сохранение независимости и суверенитета Белоруссии, а также дружба с другими народами — это одни из основных моментов предвыборной программы президента Белоруссии Александра Лукашенко. Документ опубликован в газете «Звязда».

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Белорусский лидер подчеркнул, что «независимость дорого стоит».

«Она стоит того, чтобы её сохранить и передать следующим поколениям», — добавил Лукашенко.

Действующий глава государства отметил, что Белоруссия всегда была открыта для дружбы и сотрудничества, однако никогда не вмешивалась во внутренние дела других государств и именно эта «миролюбивая дипломатия была и остается залогом безопасности белорусов».

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Ещё один важный тезис предвыборной программы Лукашенко — ликвидировать зависимости страны в нефтегазовой, финансовой и других сферах. Лукашенко также пообещал, что власти в сфере экономики не пойдут «на шоковую терапию».

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента Белоруссии намечены на 9 августа. 4 августа на более чем на 5,5 тыс. избирательных участках стартовало досрочное голосование.

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