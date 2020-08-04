Вашингтон, , 07:07 — REGNUM Численность контингента войск США в Афганистане снизиться до 4 тысяч военных, заявил американский президент Дональд Трамп 3 августа в интервью порталу Axios.

По его словам, сначала произойдет сокращение до 8 тысяч военнослужащих. Он отметил, переговоры об этом ведутся уже сейчас и снижение численности войск начнется в ближайшее время. При этом глава государства не стал указывать конкретные сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале, после подписания мирного соглашения между США и «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Дональд Трамп заявил, что вывод американских войск из Афганистана начнется «незамедлительно».

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