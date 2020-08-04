Чита, , 06:43 — REGNUM Следующий в Подмосковье для участия в «Танковом биатлоне» воинский эшелон с техникой национально-освободительной армии Китая (НОАК) прибыл на станцию Забайкальск. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба Восточного военного округа Минобороны РФ.

Как следует из сообщения российского военного ведомства, в составе эшелона, помимо платформ с участвующими в биатлоне танками Type-96, также следуют вагоны со специальной ремонтно-восстановительной и обслуживающей техникой, материально-техническими средствами и штатными боеприпасами. Всего эшелон везёт в Подмосковье 18 единиц бронированной и колёсной техники.

Также этим эшелоном следует передовая группа участников «Танкового биатлона», включая механиков-водителей танков и инженерно-техническую команду НОАК — всего 27 военнослужащих. По прибытии на территорию России они были обследованы на наличие коронавируса, заболевших среди них не выявлено.

Как сообщало ИА REGNUM, первая группа участников Армейских международных игр 2020 из рядов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) отправилась в Москву. Следом за ними направятся еще участники из НОАК и ВВС НОАК. Армейские международные игры 2020 пройдут в нескольких странах, включая Россию, Белоруссию, Казахстан и Шри-Ланку, с 23 августа по 5 сентября текущего года. Первые игры прошли в 2015 году. Участники будут соревноваться по целому ряду дисциплины, включая танковый биатлон, суворовский натиск, авиадартс и другие.

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