Манагуа , , 05:28 — REGNUM Переговоры с РФ о доступе к российской вакцине против нового коронавируса и ее возможном производстве на заводе Mechnikov в Никарагуа ведет правительство этой республики, заявила вице-президент страны Росарио Мурильо, 3 августа сообщает издание La Prensa.

Она отметила, что контакты по этим вопросом с российской стороной осуществляет никарагуанский посол в России Альба Аcучена Торрес.

Институт биотехнологий Mechnikov в Никарагуа является дочерним предприятием ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов (СпбНИИВС).

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия может стать первой страной мира, которая начнет выпуск вакцины от коронавируса.

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