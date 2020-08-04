Вашингтон, , 05:20 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа может оказать давление на разработчиков вакцины от COVID-19, чтобы она появилась до выборов в ноябре, пишет 3 августа газета The New York Times со ссылкой на осведомлённые источники.

Тревогу американских экспертов вызывает возможный массовый выпуск непроверенной вакцины, поскольку для получения достаточных данных о её безопасности и эффективности должно пройти большее время. Кроме того, убеждены специалисты, администрация Трампа может поспешить с сертификацией вакцины.

Вместе с тем, констатирует газета, официальные лица в Вашингтоне опровергли утверждения о том, что администрация США добивается создания вакцины до выборов. В частности, в Министерстве здравоохранения и социальных служб США ранее признавали, что план по созданию вакцины не может быть реализован полностью в октябре.

Напомним, президентские выборы в США намечены на 3 ноября 2020 года.

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