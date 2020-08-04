Москва, , 03:33 — REGNUM Польша превращается в плацдарм США против России, что вызывает радость у польской элиты, подверженной антироссийским комплексам, считает глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Об этом он написал 3 августа в своем Telegram-канале.

Так он оценил результаты переговоров об увеличении количества американских военнослужащих в Польше. Кроме того, сенатор представил гипотезу, что после этого события в Польшу из Германии также перенаправят атомные авиационные бомбы США. По словам Пушкова, такой вариант предлагала американский посол в Варшаве Джорджетт Мосбахер.

Алексей Пушков «Убрать атомные заряды США из Германии, где от них не в восторге, в Польшу, где их встретят демонстрациями радости. Другое дело, насколько это нужно и выгодно Польше как стране — превращаться в передовой плацдарм США в Восточной Европе».

Сенатор также выразил мнение, что указанные шаги подорвут безопасность Польши, которой в настоящий момент никто не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля Алексей Пушков написал в своем Twitter, что возможное перемещение американских войск из Германии в Польшу и прибалтийские страны явилось бы опасной провокацией, поскольку это бы нарушило положения основополагающего акта Россия — НАТО от 1997 года.

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