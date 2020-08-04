Вашингтон, , 03:21 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что, помимо корпорации Microsoft, в приобретении социальной сети TikTok у китайской компании ByteDance заинтересованы и другие компании. Об этом Трамп заявил 3 августа в ходе пресс-конференции в Белом доме.

«Есть много энтузиазма относительно её покупки — не только со стороны Microsoft, но и со стороны других компаний», — сказал президент США.

Трамп также отметил, что если сделка состоится — Минфин США должен получить значительную часть средств от нее, будет ли покупателем Microsoft «или кто-то еще».

«США должны получить очень большой процент от этой цены, потому что мы делаем это возможным», — подчеркнул Трамп, отметивший, что, поскольку «мы не хотим никаких проблем с безопасностью», владеть социальной сетью должна американская компания.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа американская корпорация Microsoft заявила о готовности продолжать переговоры с китайской компанией ByteDance о покупке популярного приложения TikTok. Диалог с ByteDance по вопросу приобретения TikTok будет завершён Microsoft не позднее 15 сентября, поскольку иначе с этой даты работа социальной сети на территории США может быть запрещена.

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