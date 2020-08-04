Вашингтон, , 01:51 — REGNUM Кандидатура бригадного генерала в отставке Энтони Таты, ранее направленная в Сенат Конгресса США для утверждения его на должность заместителя министра обороны по политическим делам, была официально отозвана президентом США Дональдом Трампом. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба администрации президента.

Слушания в профильном комитете по делам вооруженных сил верхней палаты по кандидатуре Таты должны были пройти ещё на прошлой неделе, но председатель комитета Джеймс Инхоф (республиканец, от штата Оклахома) отменил заседание буквально в последний момент.

Как сообщало ИА REGNUM, отставной бригадный генерал Энтони Тата был назначен временным помощником заместителя министра обороны США по политическим вопросам, что не требовало утверждения его кандидатуры Сенатом Конгресса США.

Ранее решение президента США Дональда Трампа предложить кандидатуру Таты на пост замминистра обороны по политическим делам раскритиковали правозащитники и политики, охарактеризовавшие 60-летнего генерала как нетерпимо настроенного к последователям ислама.

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