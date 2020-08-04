Дамаск, 4 августа 2020, 00:57 — REGNUM В результате атаки на военные объекты сирийской армии, которую 3 августа провели ВВС Израиля, этим объектам был нанесён материальный ущерб. Об этом 4 августа со ссылкой на военный источник сообщает сирийское агентство SANA.

ВВС Израиля
ВВС Израиля
Iaf.org.il

По данным агентства, ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военным объектам, расположенным вблизи населённого пункта Эль-Кунейтра на юге Сирии. Этим объектам в результате атаки был нанесён «ограниченный материальный ущерб».

Также было заявлено, что ПВО Сирии открыли огонь по атакующим летательным аппаратам. О результатах действий ПВО не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВВС Израиля при помощи боевых вертолётов, истребителей и беспилотников провели атаку на Дамаск и Кунейтру. В итоге были поражены цели Вооружённых сил Сирии. Отмечается, что таким образом израильские военные ответили на попытку теракта на сирийско-израильской границе.

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