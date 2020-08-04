Вашингтон, , 00:33 — REGNUM Государственный координатор Косово по диалогу с Сербией Скендер Хюсени 3 августа провел встречу с о Специальным представителем США по Западным Балканам Мэттью Палмером в Вашингтоне.

Скендер Хюсени

На своей странице в социальной сети Facebook косовский дипломат сообщил том, что в ходе встречи между ним и Палмером состоялась обстоятельная открытая беседа, целью которой была координация позиций США и Косово в диалоге с Сербией, который, как подчеркнул Хюсени, должен завершиться заключением всеобъемлющего соглашения о взаимном признании между Сербией и Косово.

Скендер Хюсени Констатируя и подчеркивая, что наряду с США, роль США в этом процессе незаменима, я коленопреклоненно просил господина Палмера о постоянном активном присутствии США за столом переговоров в Брюсселе.

Напомним, в июле Евросоюз перехватил у США инициативу в руководстве диалогом между Сербией и Косово, что сопровождалось активизацией деятельности Специального трибунала по Косово в Гааге.

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