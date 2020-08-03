Иерусалим, , 23:45 — REGNUM Об атаке целей на территории Дамаска и сирийской провинции Кунейтра сообщили 3 августа в пресс-службе армии обороны Израиля.

Израильтяне провели атаку на Дамаск и Кунейтру при помощи боевых вертолётов, истребителей и беспилотников. В итоге были поражены цели ВС Сирии.

Отмечается, что таким образом израильские военные ответили на попытку теракта на сирийско-израильской границе.

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Как сообщало ИА REGNUM, израильское военное ведомство ранее заявило, что в районе Голанских высот неизвестные пытались установить взрывное устройство, но эта попытка была предотвращена.

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