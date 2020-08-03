Дамаск, , 23:34 — REGNUM О потерях в рядах Сирийской арабской армии в результате атаки боевиков в провинции Идлиб сообщили 3 августа в пресс-службе Минобороны РФ.

Сирийские боевики Freedom House

«В течение прошедших суток боевики «Джабхад-ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предприняли несколько попыток прорвать позиции Сирийской арабской армии в районе населённого пункта Хамрат. Все атаки боевиков отражены, при этом им нанесён значительный урон в живой силе и технике. Имеются потери и среди сирийских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Отметим, что в Сирии за минувшие сутки зафиксировано девять обстрелов террористами населённых пунктов. В провинции Латакия это Раша, Бшарфа, Мамухия. В провинции Алеппо — населённые пункты Эд-Дмир, Авейджель, Мизнас, Урум-эс-Сурга, Хербет-Джезрая, Бастратун.

Что касается Идлиба, то, как отмечается в сообщении, режима прекращения огня только за июль нарушался 140 раз.

Напомним, за сутки 2 августа в Сирии был зафиксирован один обстрел населённого пункта Кафер-Мус в Идлибе со стороны «Джабхад-ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте ранее в этом сюжете: Двое детей подорвались на мине в Сирии