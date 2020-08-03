Иерусалим, 3 августа 2020, 23:14 — REGNUM Кто бы ни попытался атаковать Израиль, он получит ответный удар, заявил 3 августа израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе выступления в Кнессете.
При этом глава израильского правительства указал на обмен ракетными ударами армии обороны Израиля и «Хезболлы» 27 июля, на ракетную атаку из Газы 2 августа, на новые столкновения на границе с Ливаном и на инцидент на границе с Сирией 3 августа.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-служба армии обороны Израиля 3 августа заявила, что ею была предотвращена попытка установить взрывное устройство у границы с Сирией.
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