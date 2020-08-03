Уолтем, , 22:57 — REGNUM Израильско-американское предприятие по производству системы противовоздушной и противоракетной обороны Iron Dome («Железный купол») будет создано на территории США, сообщили 3 августа в пресс-службе оборонного конгломерата Raytheon Technologies.

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Соглашение о создании совместного предприятия под названием Raytheon RAFAEL Area Protection Systems заключили американская Raytheon Missiles & Defense и израильское предприятие Rafael.

Совместное предприятие будет производить Iron Dome вне территории Израиля, чего до сих пор не было. Продукция будет идти как в США, так и на экспорт.

Напомним, «Железный купол» предназначен для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полёта от 4 до 70 километров. Rafael является его разработчиком.

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