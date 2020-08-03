* талибами — запрещённая в России организация

Доха, , 22:55 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео провел переговоры с афганскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 3 августа сообщает агентство Reuters.

Майк Помпео Gage Skidmore

Представитель движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Катаре Сухайл Шахин сообщил, что Помпео провел видеопереговоры с политическим лидером группировки муллой Барадаром.

Темами переговоров стали ход мирных переговоров в Афганистане и процесс обмена пленными между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и представителями официальной власти.

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