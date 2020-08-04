Санкт-Петербург, , 00:01 — REGNUM В ходе начавшегося 3 августа военно-морского учения «Океанский щит-2020» боевые корабли ВМФ России высадили крупный морской десант на необорудованном побережье в районе полигона Балтфлота «Хмелёвка» в Калининградской области.

Учения «Океанский щит-2020» Минобороны РФ

О новых подробностях развернувшихся на Балтике масштабных флотских учений рассказали в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-морскому флоту.

Учения «Океанский щит-2020» Минобороны РФ

В высадке десанта участвовали около двух тысяч военнослужащих, отряд больших и малых десантных кораблей и катеров, отряд кораблей огневой поддержки, морская пехота и морская авиация. Всего было привлечено более 20 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, 18 самолетов и вертолетов морской авиации, более 30 единиц наземной боевой техники.

Учения «Океанский щит-2020» Минобороны РФ

Сначала минные тральщики Балтфлота провели десантные корабли за тралами в район высадки. Затем на берег с вертолетов Ка-27ПС были высажены группы разграждения инженерных подразделений. Проложив противоминные проходы, они обеспечили движение боевой технике морской пехоты.

Учения «Океанский щит-2020» Минобороны РФ

Десантно-штурмовые батальоны морской пехоты высаживались с больших десантных кораблей «Минск», «Королев», «Калининград», малого десантного корабля на воздушной подушке «Евгений Кочешков», а также десантных катеров на воздушной каверне типа «Дюгонь».

"В ходе эпизода по высадке на берег сошли более 25 бронетранспортеров БТР-82А с личным составом при поддержке корабельной ударной группы и морской авиации. Противодесантная оборона условного противника была успешно подавлена с моря», — рассказали в пресс-службе ВМФ России.

Лично руководящий учениями «Океанский щит — 2020» главком ВМФ России адмирал Николай Евменов оценил первый этап манёвров как успешный.

Главком ВМФ Николай Евменов на учениях «Океанский щит-2020» Минобороны РФ

Напомним, в учениях задействовано более 30 кораблей различных классов, морская авиация, подразделения береговых войск, противовоздушной обороны и морской пехоты. Основу корабельной группировки составляют корабли и суда, принимавшие участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

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