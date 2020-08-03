3 августа 2020 | Время чтения 8 мин

Ара Нранян, , 22:25 — REGNUM Любые попытки решения Карабахского конфликта в нынешнем формате, обособленно от региональных процессов и без изучения глубины проблемы, ее причин и возможных последствий, обречены на неудачу. Ведь Карабахский вопрос возник не в 1991 и даже не в 1988 году.

Армения

Заявления Турции о поддержке Баку и готовности пойти на установление отношений с Арменией только после проазербайджанского решения Карабахского вопроса, а также угрозы Азербайджана взять Ереван — не просто попытка оказать давление или обыденнная воинственная риторика, направленная на внутреннюю аудиторию. Все шаги и действия данного альянса открыты, а планы откровенны. Это не территориальный конфликт, каким он видится со стороны. Если бы это был вопрос территории, то два народа давно нашли решения, но даже при его отсутствии не было бы той вражды, ненависти и крови, которая сопровождает регион уже много лет.

В действительности нет отдельной Карабахской проблемы как таковой. Карабахский вопрос — это часть большого Армянского вопроса — права армянского народа жить на своей исторической родине. Это право уже много лет оспаривается пришлым тюркским этносом, который при каждой удобной международной ситуации делает еще один шаг к реализации своей программы.

И все что предпринималось ими в регионе имело целью очистить Армянское нагорье от армян — резня и погромы конца 19-го века, Геноцид армян в Османской империи в 1915 году, оккупация Западной Армении и части Восточной Армении Турцией, появление Азербайджана на карте сто лет назад и передача ему в 1921 году армянонаселенных районов Нахичевань и Карабах (вспоминая о международном праве Азербайджан почему-то в данном случае умалчивает о незаконной аннексии и оккупации чужих территорий), этнические чистки и демографические изменения в этих автономиях…

Карабахский вопрос — это маленький, но ключевой аспект для всего региона, в котором Азербайджан — всего лишь тактическая фигура турецкой стратегии.

Долгосрочный мир, политический, экономический и культурный расцвет и развитие Армении рассматриваются в Анкаре как реальная угроза для экспансионистской политики Турции, над которой как дамоклов меч висит признание Геноцида армян, восстановление в своих правах и моральное, материальное, территориальное возмещение потерь армянского народа. А значит для Турции есть только одна альтернатива — полное ослабление и практическое уничтожение Армении.

Армения в свою очередь понимает, что после потери Карабаха под угрозой само существование страны, потому что налицо неприкрытое желание Турции соединиться с Азербайджаном и открыть ворота для экспансии на север и восток. Армения не может спокойно жить, пока есть реальная угроза физической безопасности со стороны турко-азербайджанского тандема. А отношения между Турцией и Арменией не будут добрососедскими, пока Турция не признает Геноцид армян и не откажется от своей антиармянской политики.

Конечно, для всех и в первую очередь для Баку лучшим и самым практичным решением будет отказ Азербайджана от милитаризации, отказ от антиармянской пропаганды, готовность к сотрудничеству с Арменией и обращение с просьбой о демаркации своих западных границ. Вопрос о готовности нынешнего азербайджанского режима к такому решению является риторическим… Да и Анкара им такое не позволит.

Турция и Азербайджан играют в открытую. Аппетиты Турции давно перешли границы бывшего СССР. В тюркоязычных странах бывшего Союза Турция имеет огромное влияние на политическую, военную и бизнес элиты этих стран, поведение которых значительно изменилось за последние два десятилетия. Политика многих тюркоязычных государств давно ведется с оглядкой на Анкару, что неминуемо приведет данные мирные государства в лоно турецкой агрессивной экспансионистской пантюркистской политики с их этническим порабощанием и гегемонией «старшего» брата.

Армении давно пора четко сформулировать свою национальную внешнюю политику и представить заявку на ее реализацию своим международным партнерам. Решение Армянского вопроса и восстановление прав на свою родину всегда были, есть и будут основной идеологией и задачей армянского народа во всем мире. Только восстановление прав и территориальной целостности Армении может обеспечить долгосрочный мир, развитие и безопасность армянского народа.

Турция постоянно придумывает и выдвигает условия урегулирования армяно-турецких отношений, абсолютно не ценя конструктивную позицию Армении. Время разложить все по своим местам — Армения сама должна поставить перед Турцией условия и принципы налаживания отношений, которые должны включать, но не ограничиваться требованиями признания Геноцида армян со всеми вытекающими последствиями, отказа от агрессивной политики и воинственной риторики, признания права армянского народа жить на своей исторической родине, пропаганда в своей стране мира и добрососедства, уважение прав национальных меньшинств, открытие транспортных коммуникаций и т.д. Отношения Армении с другими странами должны строиться исходя из их позиции по отношению к Армении и Армянскому вопросу, а новая внешняя политика должна вестись с полной консолидацией не только государственных ресурсов, но и сил Диаспоры.

За годы независимости армяне доказали, что являются надежным и ключевым фактором обеспечения региональной безопасности и стабильности. Армения также должна заявить о готовности при необходимости обеспечить безопасность региональной нефтегазовой и транспортной инфраструктуры.

Экспансионистские и пантюркистские устремления Турции лишь на первый взгляд дают ей инициативу и первенство. На самом деле ее политика может привести к форсированию процесса (к примеру, Нахичевань из угрожающего мягкого подбрюшья Армении может за считанные дни превратиться в большой капкан с трофеем из азербайджано-турецких вооружений). Несмотря на огромные материальные, человеческие и военные ресурсы, ни Турция, ни Азербайджан не способны к военному решению конфликта. Да, убивать безоружное мирное население они могут, делать этнические чистки, провоцировать приграничные вооруженные столкновения или зарубить топором спящего человека — тоже. Но даже сто лет назад Армения — полная беженцев, эпидемий, нищеты и голода, слабовооруженная — успешно воевала на нескольких фронтах и смогла сохранить независимое государство. Сегодня при всех своих проблемах и недостатках армянское государство, армянская нация в Армении и в диаспоре, в морально-психологическом и военно-организационном плане (и не только) готова к реализации нового масштабного проекта по восстановлению исторической справедливости. Под управлением решительной, амбициозной и грамотной национальной политической элиты страна и нация в состоянии решить новые задачи.

Армения должна интенсивно работать с Грузией. Абсурдность ситуации заключается в том, что хотя Армения является единственным соседом, искренне заинтересованным в сильной и суверенной Грузии, свободной от тюркского ига, на самом деле после распада Союза со стороны внешних сил в грузинском обществе последовательно насаждались антиармянские настроения. С удовлетворением стоит отметить, что руководители Грузии и Армении всегда вели сбалансированную политику, но сотрудничество должно быть более тесным, многогранным, открытым и действительно братским.

Важно увеличить интенсивность и глубину диалога с Исламской Республикой Иран и начать активный диалог с Китайской Народной Республикой…

Но в первую очередь надо поднять на еще больший уровень открытости, взаимоуважения, искренности и сотрудничества отношения с Российской Федерацией. Взаимные претензии и обиды, подчас искусственно насаждаемые или подстрекаемые со стороны, не самый лучший товарищ в этом деле. Кто кому больше нужен, важен или «должен» — это однобокий и упрощенный взгляд на армяно-российские отношения, которому не место в стратегическом союзе. Обе стороны нужны друг другу, ведь внешняя политика, тем более стратегическое партнерство — не односторонняя дорога.

К счастью, руководства стран никогда не были подвержены такой риторике и уровень взаимного доверия всегда был очень высок. Но реализация совместных глобальных проектов ставит новые задачи.

Армения и Россия являются стратегическими партнерами, каждая из которой является частью системы безопасности своего союзника и совместно работают в направлении развития, интеграции, стабильности и безопасности. Но в регионе назревает необходимость новой конфигурации и тут нужна последовательная, каждодневная и оперативная работа по всем направлениям. Возвращение на повестку Армянского вопроса, давление на Турцию и выставление условий перед ней, а также внутриполитические риски геополитической фрагментации Турции и Азербайджана, приведут мировые державы к новому видению региона. Ибо какой бы ни была новая региональная конфигурация и новый передел сфер влияния, стабильность и предсказуемость важнее всего, а сохранение нынешней ситуации не в состоянии их обеспечить. Международная конференция с комплексным решением региональных проблем может обеспечить долгосрочный мир. Турция с ее агрессивной политикой и Азербайджан с правящим режимом, основанным на ксенофобии и ненависти, не только не могут обеспечить мир, но и являются угрозой региональной безопасности и международной стабильности. Этот деструктивный тандем «спасет» только новый Нюрнбергский процесс.

P. S. Сейчас все высказываются о превращении храма Святой Софии в Стамбуле в мечеть. Для одних — это внутреннее дело Турции, для других — повод для сожаления, для третьих — провокация. На самом деле это очень хороший повод еще раз вспомнить историю, чтобы в будущем принять более разумные решения. Подумать об этом стоит всем — армянам, грузинам, грекам, европейцам, россиянам… Стоит вспомнить о том, что из-за недальновидной византийской политики ослабли и практически исчезли малые государства к востоку от Византийской империи, в результате чего османам открылась дорога на запад. Вспомнить разграбление крестоносцами Константинополя, безразличие Европы при осаде города Мехмедом Завоевателем, турецкую осаду Вены и войны с европейскими флотами в Средиземноморье, русско-турецкие войны, две мировые в 20-ом веке… Много всего можно вспомнить, но как-то стало не принято это делать в последнее время. Даже события недавних лет с легкостью забываются, а история пересматривается в угоду политической конъюнктуре…

У храма Святой Софии есть решение. Константинополь должен стать действительно мультикультурным центром цивилизаций, городом-государством с международным протекторатом и самоуправлением местных общин греков, армян и турков. Ровно 100 лет назад примерно это и предполагалось Севрским мирным договором от 10 августа 1920 года.