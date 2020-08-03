Белград, , 22:03 — REGNUM Китайская зенитная ракетная система ПВО FK-3 поставлена в Сербию, сообщает Balkanska bezbednosna mreza.

Пуск зенитной ракеты Mil.ru

Напомним, FK-3, или «Хунци-22» (HQ-22), является системой противовоздушной обороны средней/большой дальности, предназначенной для уничтожения самолётов, вертолётов, беспилотников среднего и тяжёлого классов, а также крылатых ракет и других целей в воздухе.

Радиус зоны поражения составляет 150−170 км (но в экспортной версии 5−100 км), диапазон высот — от 50 м до 27 км. Состоит из трёх пусковых установок, оснащённых 12 ракетами, способными атаковать одновременно шесть целей.

Добавим, что в июле Сербия приобрела у Китая беспилотники CH-92A.