3 августа 2020 | Время чтения 6 мин

Постановка на тему мифической угрозы российской интервенции, авангардом которой якобы выступили «33 вагнеровца», близка к бесславному финалу. Пока политологи гадают о причинах появления этой авантюры. Однако уже очевидно, что отношения Москвы с Минском никогда не будут прежними.

Сергей Артёменко, , 22:26 — REGNUM Большинство наблюдателей склоняется к тому, что кто бы ни надоумил Александра Лукашенко санкционировать скандал с захватом группы российских заложников, выпутаться из этой истории без потерь ему вряд ли удастся. Ни малейших доказательств виновности 33 задержанных граждан РФ у властей Белоруссии нет. Зато очень много лживых и откровенно глупых заявлений, снижающих и без того невысокий уровень доверия населения к государственным органам и лично к Лукашенко.

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Теперь уже не важно, был это отчаянный план «маленькой победоносной войны», самоуверенная глупость, провокация китайских, арабских, британских или иных спецслужб (а может и всех вместе — в жанре 1930-х). Важен результат, который подразделяется на две составляющие — внутреннюю и внешнюю.

Оппозиция и подавляющее большинство населения проигнорировали навязываемый властями жупел интервенции из России. Совбез Белоруссии в лице Андрея Равкова в очередной раз выставил себя на посмешище. Впрочем, как и Следком, и Генпрокуратура, и КГБ, которые до сих пор не могут определиться ни с основной версией, ни с обвинением, ни с вещественными или иными прямыми доказательствами (которых попросту нет).

Основной кандидат от оппозиции Светлана Тихановская демонстративно избегает даже упоминания о созданном властями инфоповоде. При этом она собирает многотысячные митинги не только в Минске, но и в райцентрах, где таких оппозиционных мероприятий или никогда не было, или проходили они в малочисленном андеграундном формате.

Обращает на себя внимание отсутствие резкой русофобской риторики у альтернативных кандидатов в президенты. Из пяти зарегистрированных таковая прослеживается только у Александра Лукашенко и его «спойлера №1» Анны Канопацкой. Даже у продолжателя дела «старой» прозападной оппозиции Андрея Дмитриева акцент сделан на внутреннем контексте, а лидер социал-демократов Сергей Черечень и вовсе доводит до бешенства националистов такими заявлениями, как «Крым — крымский».

Как ни напрягались фактически государственные организации (БРСМ, ФПБ и т.п.), они нигде не смогли противопоставить волне оппозиционных митингов хотя бы тысячное мероприятие. На стороне противников властей выступили известные местные музыканты, литераторы и другие деятели культуры, ряд учёных и почти вся негосударственная пресса. Многим это напомнило ситуацию накануне киевского «майдана», когда интеллигенция и значительная часть обывателей отвернулись от Виктора Януковича.

Окружение бессменного белорусского вождя действует во вполне предсказуемой парадигме. Оно продолжает мобилизацию административного ресурса, зорко следит за механизмом подсчёта голосов (механизмом фальсификации, как утверждают оппоненты), продолжает гнуть обанкротившуюся линию «российской угрозы», замалчивает оппозиционные выступления в провинции, занижает численность участников минских выступлений. Про этом оно намерено и в дальнейшем оскорблять и провоцировать оппозиционных лидеров, демонстративно похищать, избивать, штрафовать и отправлять за решётку актив ненасильственных акций протеста.

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Сфабрикованное уголовное дело в отношении «33 вагнеровцев» поставило крест на прежнем формате отношений Минска с Москвой. Зарезаны последние священные коровы, такие как предельно доверительное сотрудничество по линии спецслужб. Договорённость начала 1990-х не работать друг против друга (что касалось даже таких мелочей, как оперативный сбор информации) теперь фактически денонсирована. Белоруссия для российских стратегов и разведчиков теперь такой же враждебный лимитроф, как Литва или Украина, со всеми вытекающими из этого последствиями.

Запад не воспринял спектакль с «33 вагнеровцами» в желаемом для официального Минска ключе. Судя по заявлениям послов европейских стран, представителей Европарламента и Еврокомиссии, Евросоюз не намерен признавать итоги нынешней президентской кампании в Белоруссии демократическими выборами. Он также не одобряет массовые и жестокие политические репрессии в отношении мирных демонстрантов, которые, по версии Лукашенко, выступают на стороне ставленников мифических «российских олигархов». Официальному Минску не удалось связать с ними ни блогера Сергея Тихановского, ни экс-банкира Виктора Бабарико, ни экс-главу минского «Парка высоких технологий» Валерия Цепкало, ни прочих участников президентской кампании.

Госагитпроп Белоруссии с большим напряжением и в целом безуспешно пытается убеждать обывателей в обратном. Для этого делаются тенденциозные подборки публикаций Джеймстаунского фонда, выдёргиваются из контекста тезисы колумнистов британской и американской прессы, запускаются в телеэфир доморощенные «эксперты» с безответственными конспирологическими заявлениями.

Однако обыватель предпочитает российские телеканалы и электронные издания. В экспертной среде контент белорусских госСМИ представляет интерес лишь с точки зрения местной вариации пресловутой «кремленологии».

В целом степень недоверия к государству как таковому и ранее была весьма высока, история с «33 вагнеровцами» лишь усугубила ситуацию. В таких условиях об оправдании введения чрезвычайного положения, ужесточении политических репрессий и тому подобном не может быть и речи.

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Промежуточный итог таков: Лукашенко усилил внутрибелорусский системный кризис мощным внешнеполитическим кризисом. Стратегической ошибкой стала ставка на конфликт с Москвой, а не с коллективным Западом, занятым решением других проблем.

Белорусские советники белорусского лидера продемонстрировали низкую компетентность и полную профнепригодность. Причём не только в фабрикации жупела «российской угрозы», что уже вылилось в фальсифицированное уголовное дело и международный скандал регионального масштаба.

Если бы такой вывод касался только политического блока белорусского госаппарата, ещё было бы полбеды. Однако такой же уровень компетенций проявляется и в других блоках, демонстрируя ущербность стратегического планирования и грубые системные ошибки госуправления. Экономика Белоруссии переживает очередной кризис. Падают экспортная выручка, промышленное производство и ВВП в целом (-1,7% за I полугодие по специфическим подсчётам Белстата). Растут цены, госдолг, безработица и социальная апатия. Осуществляется «плавная девальвация» не так давно лишившегося четырёх нулей белорусского рубля.

Даже если Лукашенко объявит о своей победе, для Белоруссии она не будет ничего стоить. Он по-прежнему сможет жить в своих дворцах, коллекционировать предметы роскоши, пользовать фавориток и, перефразируя его любимого пропагандиста, «теребить лимитрофное эго». Как и Каримову, как и Назарбаеву, как и многим другим известным представителям подобных режимов, уходить ему не только не хочется, но и некуда.

Белоруссию ждёт эскалация изо всех сил сдерживаемого до 9 августа кризиса. Его дополнит полуизоляция со стороны Москвы и полная изоляция со стороны Запада. Евросоюз уже анонсировал расширение санкций, а за США дело не станет.

Лукашенко, скорее всего, усидит на штыках. Осенью он попытается оживить союзно-евразийские разговоры в пользу бедных, не забывая о тайной дипломатии по линии МИД. Особого внимания удостоится новая посол США. Только всё это никак не решит белорусских проблем, не позволит преодолеть системный кризис.

Выйти из такого цейтнота возможно только устранением внутренних и внешних препятствий, субъективных и объективных. Как часть великой державы Белоруссия имеет хорошие перспективы.

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