Вашингтон, , 21:38 — REGNUM Дополнительный контингент будет направлен в Польшу Соединёнными Штатами, сообщил американский министр обороны Марк Эспер в распространённом 3 августа заявлении.

Американские солдаты в Польше U.S. Army

Решение принято по итогам переговоров с польской стороной. Военные отправятся в Польшу в соответствии с договором о расширенном оборонном сотрудничестве.

В заявлении главы Пентагона сказано, что сейчас в Польше уже находятся четыре с половиной тысячи американских военных. Все эти меры принимаются, как отметил Эспер, «для сдерживания России».

Также глава Пентагона заявил, что США таким образом не только помогают союзнику, но и «укрепляют НАТО», поскольку военный блок получает дополнительную «стратегическую и оперативную гибкость».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Польша является членом НАТО с 12 марта 1999 г. По состоянию на 2019 г., на территории этой страны дислоцированы вертолётная бригада и спецназ США, а также американская эскадрилья дронов Reaper.

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