Санкт-Петербург, , 20:46 — REGNUM В Петербурге некоторые торговые центры, которым разрешили возобновить работу с 27 июля, не соблюдают защитные меры, предписанные Роспотребнадзором. За это их ждут наказания вплоть до закрытия. Об этом сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов в своем радиообращении к горожанам.

Торговый центр Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам градоначальника, он лично убедился в наличии нарушений со стороны торговцев во время объезда в минувшие выходные.

Среди нарушений в торговых центрах — отсутствие контроля за использованием персоналом и посетителями средств индивидуальной защиты, за соблюдением безопасной дистанции, отсутствие дезинфицирующих средств на входе в торговые помещения.

Как отметил Александр Беглов, за нарушения эпидемических требований могут быть наложены штрафы до 500 тыс. рублей или деятельность торговых предприятий может быть остановлена на срок до 90 суток.

«Маски, перчатки и социальная дистанция останутся с нами, пока мы не победим коронавирус», — заявил Александр Беглов, которого цитирует телеканал «Санкт-Петербург».

Губернатор также подчеркнул, что перед городским здравоохранением стоит задача не допустить того, чтобы возможная вторая волна коронавируса наложилась на сезонную эпидемию гриппа. Для этого в Петербурге планируют вакцинировать не менее 60% населения.

Читайте также: Петербург дорвался до шопинга: город пережил первый день работы ТЦ

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 июля в Петербурге возобновили работуторговые и торгово-развлекательныецентры, бассейны и фитнес-центры, объекты розничной торговли и оказания услуг, расположенные в торговыхи торгово-развлекательных центрах при наличии обособленных помещений. Снят запрет на работу частных музеев, выставочных залов, аквапарков, на проведение тестовых поездок в автосалонах, розничную торговлю и оказание услуг общественного питания в садах, парках и скверах. Разрешена деятельность туроператоров и оказание экскурсионных услуг.

Читайте ранее в этом сюжете: «Похоже на скотство»: ТРК подает иск к Смольному из-за закрытых фудкортов