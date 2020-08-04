Тегеран, , 07:48 — REGNUM 1 августа министерство разведки Ирана объявило об аресте главаря террористической группировки, известной как «Тондар», которая базируется в Соединенных Штатах. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Иран нанес тяжелейший и жестокий удар по террористической группировке, базирующейся в США», — говорится в заявлении. «Иран арестовал Джамшида Шармахда, предполагаемого главаря террористической группировки «Тондар» (Гром)», — отметило министерство разведки страны.

Шармахд, руководивший вооруженными и диверсионными действиями против Ирана, был арестован в ходе операций иранских сил безопасности и сейчас находится в распоряжении министерства разведки страны. В министерстве отмечают, что позже сообщат более подробную информацию об аресте.

«Тондар», или Королевская Ассамблея Ирана, также известная как солдаты королевской Ассамблеи Ирана, — это вооруженная террористическая роялистская группировка, стремящаяся свергнуть правящее правительство и восстановить монархию в Иране.