Тегеран, , 22:50 — REGNUM 1 августа президент Ирана Хасан Рухани подчеркнул необходимость соблюдения всех медицинских протоколов для общественности, установленных министерством здравоохранения для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, до тех пор, пока вакцина не станет общедоступна. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хасан Рухани President.ir

«Те провинции, которые раньше находились в трудных условиях, сегодня прошли пик распространения вируса», — заявил президент на заседании штаба по борьбе с коронавирусом в Тегеране. В своем выступлении президент поблагодарил нацию за сотрудничество с правительством и чиновниками здравоохранения в борьбе с COVID-19.

Он выразил надежду, что страна достигнет уровня стабильности при соблюдении обязательных медицинских протоколов и правил.

Смертельный вирус, впервые обнаруженный в китайском Ухане в декабре 2019 года, затронул жизни около 17 755 000 человек по всему миру и убил более 682 000, в то время как в Иране число погибших составляет более 16 700 человек.